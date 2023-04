Coup de poker pour le PSG avec Mourinho ? Le feuilleton s’emballe

Thomas Bourseau

Afin de redonner de l’élan au projet sportif, le PSG songerait notamment à José Mourinho dans le cadre de l’éventuelle succession de Christophe Galtier dont les jours semblent être comptés. Néanmoins, Chelsea serait prêt à faire de l’ombre au PSG pour The Special One avec qui les premiers contacts auraient déjà été noués.

José Mourinho se retrouvera en fin de saison à une toute petite année de l’expiration de son contrat à la Roma. La semaine dernière, The Special One a dénoncé une fake news concernant sa décision de rester à Rome cet été comme cela a été évoqué en Italie en expliquant qu’il n’avait parlé à personne d’un tel choix. De quoi permettre au PSG d’espérer d’autant plus que la situation de Christophe Galtier pourrait rapidement déboucher sur un licenciement.

Mourinho contacté par Chelsea

Cependant, il semblerait que Chelsea soit prêt à faire de l’ombre au PSG. Frank Lampard a officiellement été présenté en tant qu’entraîneur intérimaire de Chelsea dans la journée de jeudi et ce, jusqu’à la fin de la saison afin de permettre au club londonien d’avoir le temps nécessaire pour dénicher le profil parfait. Néanmoins, les Blues auraient tout de même démarché Mourinho.

L'info du jour : Une offre légendaire se prépare pour José Mourinho ! pic.twitter.com/OZuXtZSReB — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Un lien fort avec l’Angleterre, le PSG peut trembler