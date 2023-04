Messi est au courant, le PSG lui révèle les plans du mercato

Thibault Morlain

Après le fiasco de cette saison, qui n'est d'ailleurs pas encore terminé, le PSG se préparerait à changer beaucoup de choses durant le mercato estival. Luis Campos est d'ailleurs au travail pour cela. A quoi faut-il alors s'attendre au PSG ? Lionel Messi aurait visiblement été mis au courant de ce qui se tramerait...

Actuellement, au PSG, l'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses incertitudes. Restera ? Ne restera pas ? L'Argentin est en fin de contrat et une prolongation est loin d'être acquise. De son côté, Messi ne dirait pas non pour rester au PSG, à condition que l'équipe soit compétitive la saison prochaine. On en prendrait pas forcément le chemin.

« Le PSG doit réduire sa masse salariale »

Face à cette condition de Lionel Messi pour son avenir, le PSG lui aurait fait passer un message concernant ce qui se prépare pour le mercato estival. En effet, pour la BBC , Guillem Balague a expliqué : « Le message du PSG reçu par Messi est qu'il gardera les mêmes conditions financières, mais que le PSG devait réduire sa masse salariale ce qui rendrait l'équipe moins compétitive ».

« L'équipe pourrait varier de 4 ou 5 joueurs »