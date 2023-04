PSG : Il réclame une folie pour Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Lionel Messi, dont le contrat arrive à échéance, devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, le cas Neymar fait également parler. Et pour cause, le club de la capitale aimerait se séparer de son numéro 10. Mais compte tenu de son imposant salaire et de son contrat, qui court jusqu'en 2027, le Brésilien semble invendable. C'est la raison pour laquelle Jérôme Rothen propose une solution radicale.

L'avenir de Lionel Messi ne semble plus faire beaucoup de doute du côté du PSG puisque son contrat prend fin en juin prochain et une prolongation paraît désormais totalement impensable. Pour pour Jérôme Rothen, le PSG doit également se séparer de Neymar. Mais alors que le bail du Brésilien prend fin en 2027, l'ancien numéro 25 du club de la capitale espère qu'une rupture de contrat est envisageable.

«Le club est un peu pris en otage avec cette prolongation faite par Leonardo»

« Il est en fin de contrat donc c’est très facile pour le PSG de se séparer de Leo Messi. C’est un peu plus problématique avec Neymar. On sait l’importance qu’il peut avoir en termes de contrat dans le club. Le club est un peu pris en otage avec cette prolongation faite par Leonardo », lance-t-il au micro de RMC , avant de s'interroger sur le comportement de Neymar s'il venait à rester au PSG.

«Il faut trouver un accord contractuel pour qu’il aille voir ailleurs»