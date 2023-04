Le PSG ne veut plus de Neymar, l'ultimatum est lancé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar devrait être poussé vers la sortie par le PSG lors du prochain mercato estival. Selon Jérôme Rothen, le numéro 10 parisien devra accepter une condition claire pour rester à Paris : celle d'être déclassé au sein du vestiaire parisien.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année d'engagement à Paris, la star brésilienne a rempilé en mai 2021. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le numéro 10 parisien pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes.

«S'il reste, il faudra qu'il soit déclassé»

Alors que Neymar enchaine les graves blessures à la cheville et qu'il n'est pas du tout à son meilleur niveau lorsqu'il est en état de jouer, le PSG serait déterminé à le vendre lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale aurait les mains liées sur ce dossier, et ce, parce que son attaquant brésilien dispose d'un contrat XXL de longue durée. « On sait l'importance qu'il peut avoir en terme de contrat dans le club. Le club est un peu pris en otage avec cette prolongation faite par Leonardo », a regretté Jérôme Rothen dans une vidéo publiée par RMC Sport.

«Sinon, il faut trouver un accord pour qu'il aille voir ailleurs»