Messi va quitter le PSG, il jubile

La rédaction

Ce n'est pas encore officiel à 100% mais Lionel Messi ne devrait plus porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le contrat de la star argentine prend fin en juin prochain et si le PSG a tenté à maintes reprises de faire prolonger son septuple Ballon d'Or, cela ne devrait pas se faire. Une aubaine pour Jérôme Rothen qui voit d'un très bon œil ce départ.

Depuis son arrivée à Paris en 2021, Lionel Messi n'a jamais vraiment réussi à faire basculer le PSG dans une autre dimension comme c'était espéré. Au contraire, La Pulga n'avait jamais montré son niveau de Barcelone, provoquant la colère des supporters du PSG, qui l'ont sifflé plusieurs fois. Mais il ne reste plus que quelques mois avant de voir Messi quitter le PSG. Cette aventure commune semble être du gâchis.

«Il est venu à Paris pour des raisons financières»

Dans son émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen jubile en apprenant que Lionel Messi devrait quitter le club cet été : « Je suis totalement à bloc dans cette idée de voir Lionel Messi finir sa carrière au FC Barcelone parce que c'est l'enfant de Barcelone. C'est plus qu'un grand joueur qui a joué à Barcelone, il représente tout ce que ce club voulait mettre en place et il le représente encore. Il a ça dans le cœur. Rappelez vous des raisons de son départ, des émotions et des pleurs le jour de l'annonce de son départ. C'était simplement pour des raisons financières parce que Barcelone était dans une ambiance terrible financièrement et qu'ils ne pouvaient pas le garder. Il est venu à Paris uniquement pour des raisons financières car aucun club ne pouvait lui offrir ce qu'il demandait. Donc il n'est pas venu pour les bonnes raisons et à l'arrivée ça n'a pas fait un mariage parfait, loin de là. Il a toujours eu, dès les premiers mois, un peu de tristesse. »

«Tout est réuni pour retrouver Messi à Barcelone»