PSG : Messi claque la porte et affole l'étranger

Axel Cornic

Le feuilleton autour de l’avenir de Lionel Messi a été totalement relancé par les récentes informations de L’Équipe ainsi que de RMC Sport, qui évoquent un échec dans les négociations sur la prolongation de contrat du joueur. C’est donc un départ qui est annoncé, puisque le contrat de l’Argentin avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques semaines.

Moins de deux ans après son arrivée, Lionel Messi pourrait quitter le PSG. C’est en tout cas ce qu’annoncent L’Équipe et RMC Sport depuis ce mardi, mettant en avant des divergences lors des discussions concernant sa prolongation. A bientôt 36 ans, La Pulga semble pourtant vouloir rester en Europe et forcément, un retour au FC Barcelone est revenu au premier plan.

Messi va claquer la porte du PSG, Mbappé jubile https://t.co/lQuOqTmiPK pic.twitter.com/Sq5Oyh3CGO — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Un grand ménage à Barcelone pour boucler le retour de Messi

Depuis les indiscrétions autour de l’avenir de Lionel Messi, la Catalogne est en ébullition pour un retour de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du FC Barcelone, si ce n’est le plus grand. Pourtant, la tâche s’annonce extrêmement compliquée ! D’après les informations de Il Corriere della Sera , le Barça est obligé de drastiquement baissé sa masse salariale afin de pouvoir ne serait-ce qu’envisager un retour de Messi. Ainsi, une liste de candidats au départ aurait déjà été dressée pour le mercato estival…

Un dossier étroitement lié au « Barçagate »