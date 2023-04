Tension maximale pour Messi au PSG

Axel Cornic

Depuis quelques heures Lionel Messi alimente les débats au Paris Saint-Germain. Plusieurs sources évoquent en effet un départ programmé pour l’Argentin, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui ne devrait donc pas prolonger. Un scénario qui à en croire les dernières indiscrétions sur le sujet semble être devenu inévitable, puisque Messi ne ferait plus du tout l’unanimité au sein du club.

On ne parle plus que de ça. Alors que nous vous avions annoncé à l’automne 2022 sur le10sport.com que le PSG avait lancé les grandes manœuvres pour prolonger le contrat de Lionel Messi, la situation semble avoir radicalement changé. L’Équipe et RMC Sport ont en effet récemment parlé d’un échec dans les négociations entre le club parisien et l’entourage de l’Argentin, qui devrait finalement partir.

Messi : La stratégie folle du PSG pour son départ https://t.co/oP2c3QEz1G pic.twitter.com/6Tgwpmbyiu — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Un « climat hostile » autour de Messi

Il Corriere della Sera nous dépeint une situation devenue insoutenable autour de Messi, qui en serait plus vraiment le bienvenu dans le vestiaire du PSG. Il se serait vraisemblablement mis à dos plusieurs de ses coéquipiers et le quotidien parle d’un même d’un « climat hostile » autour du septuple Ballon d’Or.

Des relations compliquées avec Galtier