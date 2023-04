Panique au PSG, Messi va lâcher une réponse hallucinante au Qatar

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Lionel Messi pourrait prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. Le PSG pousse pour le prolonger, son contrat expirant en juin prochain. Mais l'Argentin aurait quelques doutes quant à un éventuel avenir dans la capitale. Et dans le même temps, il serait tenté par une autre destination qu'il connaît très bien.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait pas encore ce qu’il fera à l’issue de la saison. Le PSG fait tout son possible pour le conserver, mais la star de 35 ans n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le club de la capitale serait d’ailleurs passé à l’action pour tenter de sceller l’avenir de Lionel Messi. Mais l’Argentin n’aurait pas donné son feu vert pour le moment.

Messi pose ses conditions pour prolonger au PSG

À en croire Fabrizio Romano, Lionel Messi n’aurait pas encore accepté l’offre du PSG pour plusieurs raisons. L’Argentin attendrait certaines garanties quant au projet sportif du club de la capitale. Le champion du monde 2022 voudrait être fixé sur les joueurs recrutés mais aussi sur l’entraîneur qui sera en place la saison prochaine. Si les choses ne lui plaisent pas, il pourrait choisir de partir à l’issue de la saison.

Un retour au FC Barcelone encore possible ?