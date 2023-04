PSG : Offre légendaire pour Messi, Cristiano Ronaldo va enrager

Pierrick Levallet

À quelques mois de la fin de son contrat, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le PSG. L'Argentin aurait quelques doutes concernant le projet sportif parisien et prendrait donc son temps avant de trancher. Dans le même temps, d'autres clubs se tiendraient à l'affût. D'ailleurs, La Pulga viendrait de recevoir une offre hallucinante.

À l’approche de la fin de saison, le feuilleton Lionel Messi affole le mercato. L’Argentin arrive en fin de contrat, et il n’a toujours pas prolongé malgré la volonté ferme du PSG de le conserver. Le10Sport.com vous avait même révélé il y a quelques mois que le club de la capitale se voulait optimiste pour l’avenir de La Pulga . Mais la situation a bien évoluée depuis.

Messi nage en plein doute au PSG

En effet, Lionel Messi se serait mis à douter de la viabilité du projet sportif du PSG. L’élimination face au Bayern Munich aurait d’ailleurs confirmé ses incertitudes. Dans le même temps, d’autres clubs seraient à l’affût sur le mercato. Une offre absolument colossale viendrait d’ailleurs d’être dégainée dans ce dossier.

Al-Hilal est passé à l’action