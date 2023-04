«Casse-toi», Messi est prévenu pour son avenir au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi semble bien parti pour s’en aller libre à cette échéance. Les négociations sont en effet au point mort avec l’attaquant argentin qui est désormais pris en grippe par le public du Parc des Princes, et Emmanuel Petit pousse un coup de gueule à ce sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, Lionel Messi devrait quitter le PSG libre au terme de son contrat à l’issue de la saison. Les négociations n’avancent plus avec l’international argentin, et le FC Barcelone a publiquement annoncé des négociations avec l’entourage de Messi qui pourrait donc retourner dans son club de cœur. De plus, un nouvel élément vient plomber son avenir au PSG : les sifflets du public du Parc des Princes, qui ont raisonné dimanche à l’occasion de la réception de l’OL (0-1).

PSG : Le verdict est tombé pour Messi https://t.co/4OAfMxv2vj pic.twitter.com/jki8yrnknz — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« Un conseil à lui donner : casse-toi »

Sur les ondes de RMC Sport, Emmanuel Petit s’est insurgé contre ce traitement réservé à Lionel Messi, et il lui conseille de quitter au plus vite le PSG : « Quand je vois les sifflets, c’est une insulte au football. Je sais qu’aujourd’hui il n’y a qu’une meute de chiens qui ne pense qu’à baver sur Neymar et Messi… Si j’ai un conseil à donner à Messi : casse-toi de ce club ! Ce club-là n’est pas un club de football. C’est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. Il n’y a aucun joueur qui a progressé depuis qu’il est au PSG, c’est la faute de Messi ? », indique l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France.

« Ils sont bidons »