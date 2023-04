Transferts : Le PSG veut faire venir des potes de Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Constatant que sa politique de recrutement s’est avérée être un échec lors du dernier mercato estival, le PSG compte tout changer. Luis Campos souhaite bâtir un nouveau projet plus français autour de Kylian Mbappé, et envisage donc de faire venir d’autres joueurs de l’équipe de France avec une mentalité de guerrier.

Ça bouge déjà en coulisses au PSG pour le mercato estival à venir ! Le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite éviter de reproduire les erreurs du passé, et son premier objectif sera de bâtir un nouvel effectif autour de la tête de gondole incontestable du projet QSI aujourd’hui : Kylian Mbappé. Et pour cela, les dirigeants du PSG ont un plan bien précis en tête.

Un PSG bien plus français ?

Le Parisien indique dans ses colonnes du jour qu’Al-Khelaïfi et Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, ont élaboré une nouvelle feuille de route en ce qui concerne le mercato et ont fixé de nouveaux critères bien précis : recruter des joueurs français, physiques, jeunes et irréprochables au niveau mental.

Thuram, Kolo Muani, Fofana…

Le PSG souhaite donc briser son image de multinationale sur le terrain et cherchera à recruter quelques potes de Kylian Mbappé en équipe de France au sein de son effectif, mais qui sont les Bleus vraiment accessibles financièrement ? Des profils tels que Dayot Upamecano et Aurélien Tchouameni sont à oublier, en revanche, le PSG aura les moyens d’attirer Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khephren Thuram (OGC Nice) ou encore Youssouf Fofana (AS Monaco).