Une guerre éclate au PSG, Mbappé a réagi

La rédaction

Revenu au PSG en 2019, le Brésilien Leonardo avait fait un travail notable en réussissant un recrutement estival en 2021 XXL. Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi rejoignaient les rangs parisiens et ça promettait ! Mais ce qui a coûté la place de Leonardo, mi-2022, c'est qu'il ne s'entendait pas avec plusieurs membres du club. Et Mbappé avait eu le dernier mot.

Le PSG a construit son équipe autour de Kylian Mbappé cette saison, lui offrant pratiquement les pleins pouvoirs. D'ailleurs, le jour de l'annonce de sa prolongation, celui avec qui il avait discuté, Leonardo, a été licencié par le PSG et Luis Campos est arrivé, lui qui est très apprécié par Kylian Mbappé.

Leonardo en conflit avec le PSG

D'après Foot Mercato , avec Leonardo ce n'était pas l'amour fou au PSG. Le Brésilien était en conflit avec pas mal de personnes au sein du club, dont notamment Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, les anciens entraîneurs du PSG. Le Bondynois ne portait lui non plus pas Leonardo dans son cœur tout comme de nombreux joueurs de l'effectif...

PSG : Un immense projet du Qatar sur le point de tomber à l’eau ? https://t.co/t3gHvYAwZR pic.twitter.com/AIjeqSa3GY — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Mbappé choisit de faire partir Leonardo

C'est donc pour cette raison que Kylian Mbappé a demandé au club de faire partir Leonardo pour faire venir Luis Campos. Un pari risqué pour le Bondynois, puisque le bilan de Campos à la tête du sportif du PSG n'est guère reluisant avec des recrues n'apportant pas suffisamment et un mercato hivernal inexistant.