«Il le déteste» : Il révèle au grand jour un énorme conflit au PSG

Dans une zone de grosses turbulences avec le PSG, Christophe Galtier est plus jamais pointé du doigt. Sur un siège éjectable, l'entraîneur parisien semble être en grand danger. Et voilà qu'il pourrait ne pas vraiment compter sur le soutien de son président. Malgré ce qu'il a pu dire publiquement, Nasser Al-Khelaïfi serait loin d'être fan de Galtier.

Actuellement, rien ne va au PSG. La crise est terrible pour le club de la capitale et le responsable pointé du doigt est notamment Christophe Galtier. Entraîneur parisien, le natif de Marseille fait l'objet de vives critiques et voit même son avenir au PSG être remis au question. A cela, il faudrait également ajouter certaines tensions entre Galtier et Nasser Al-Khelaïfi.

C'est la guerre au PSG ?

Jusqu'à présent, publiquement, quand il s'agissait de parler de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi tenait des propos élogieux. Mais la réelle pensée du président du PSG serait bien différente. Sur le plateau de La Chaine L'Equipe , Dominique Sévérac, journaliste au Parisien , a lâché : « Quand Nasser Al-Khelaïfi venait confirmer un entraîneur, ce qu’il a fait il n’y a pas longtemps en disant qu’il avait le meilleur entraîneur, que Christophe Galtier est génial alors qu’entre nous il le déteste ».

Al-Khelaïfi voulait Motta

Le fait est que c'est Luis Campos qui est à l'origine de l'arrivée de Christophe Galtier. Comme cela a pu être expliqué les mois précédents, Nasser Al-Khelaïfi aurait lui aimé un autre entraîneur pour le PSG. Thiago Motta aurait notamment été sa priorité pour le banc parisien.