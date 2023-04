C'est la crise au PSG, il craque complètement

Hugo Chirossel

Alors que le PSG recevait l’OL dimanche soir, les Parisiens se sont une nouvelle fois inclinés. Le club de la capitale n’a désormais que six points d’avance sur ses deux poursuivants, le RC Lens et l’OM. Malgré tout, Jérôme Rothen estime qu’il ne faut pas se séparer de Christophe Galtier. Il remet la faute sur les joueurs, à qui il demande plus d’investissement.

Une défaite de plus pour le PSG. Les Parisiens se sont une nouvelle fois inclinés dimanche soir, lors de la réception de l’OL au Parc des Princes (0-1). Alors qu’il reste neuf rencontres à disputer avant la fin de la saison, le club de la capitale pourrait se retrouver sous la menace du RC Lens et de l’OM, qui comptent tous les deux six points de retard. Si l’avenir de Christophe Galtier est remis en question ces dernières semaines, Jérôme Rothen estime que la responsabilité revient aux joueurs.

Rothen se mouille, il ne «faut pas écarter Galtier»

« Je pense qu’il ne faut pas écarter Christophe (Galtier). Pourquoi plus lui que les joueurs qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps ? Il y a juste à regarder les derniers résultats de Paris depuis 2023, c’est une catastrophe. À tout point de vue. Même quand t’as gagné, t’as été en difficulté ou t’as eu de la réussite. Le problème c’est qu’aujourd’hui, ils n’ont plus cette réussite. Elle fait aussi partie des décisions arbitrales, hier, en effet, il y en a une flagrante contre le PSG sur cette main pas sifflée. Il y a quelques mois ça tournait pour le PSG, ces mains-là étaient sifflées, et puis ils se seraient cachés derrière le résultat », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Il y en a beaucoup trop qui peuvent rivaliser avec le PSG »