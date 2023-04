Messi : Un gros sacrifice est attendu, le PSG va halluciner

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat à l’issue de cette saison, Lionel Messi pourrait quitter le PSG. Même si le club de la capitale souhaite le conserver, le FC Barcelone insiste et a déjà lancé les hostilités pour rapatrier l’Argentin. Messi, lui, serait même prêt à baisser son salaire.

La nouvelle performance insipide de Lionel Messi contre l’OL ne va pas rassurer les supporters du PSG. Encore sifflé par le Parc des Princes, l’international argentin a rendu la monnaie de la pièce sur la pelouse. Malgré quelques inspirations en début de rencontre, Messi est vite rentré dans le rang avant de disparaître totalement en deuxième mi-temps. Pas de quoi renouer le lien avec le public du PSG qui semble lassé par les performances du champion du monde.

Le Barça lance les hostilités pour Messi

Le FC Barcelone espère bien en profiter. Son club de toujours continue son travail de sape pour convaincre Lionel Messi de revenir chez lui, Rafa Yuste lui a d’ailleurs fait un appel du pied la semaine dernière. « Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », avait déclaré le vice président du FC Barcelone.

Messi prêt à baisser son salaire