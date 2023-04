Le PSG en rêve, il se fait séchement recadrer

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ de Pablo Sarabia, le PSG avait tenté de recruter Rayan Cherki cet hiver, en vain puisque Jean-Michel Aulas avait fermé la porte aux dirigeants parisiens. Le jeune attaquant lyonnais doit encore progresser s'il veut jouer plus que cela et son entraineur Laurent Blanc lui a bien rappelé.

Comme Képhren Thuram, Randal Kolo Muani ou encore Victor Osimhen, Rayan Cherki fait toujours autant saliver les dirigeants du PSG. En effet, L'Equipe a confirmé que le PSG comptait retenter sa chance cet été avec l'attaquant lyonnais après voir échoué à le faire signer l'hiver dernier. Mais pour le moment, Cherki n'est pas à la hauteur des énormes attentes placées en lui dès son plus jeune âge. Présenté comme l'un des meilleurs jeunes de sa génération, il n'a encore rien prouvé chez les professionnels. Laurent Blanc se montre particulièrement inquiet pour la suite de sa carrière s'il ne progresse pas sur le plan physique.

Surprise, le PSG a trouvé le successeur de Messi ! https://t.co/RbrfFaP1gJ pic.twitter.com/MKozWDBgwl — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«J’essaie de lui faire comprendre, et ce n’est pas encore gagné»

En conférence après la rencontre face au PSG, Laurent Blanc est revenu sur le cas Rayan Cherki, le joueur pisté par le club de la capitale. « Cherki ? Je le fais jouer et j’essaie de lui faire comprendre, et ce n’est pas encore gagné, qu’avec les qualités qu’il a, on n’arrive plus à jouer arrêté dans le football d’aujourd’hui. Le jeu est de plus en plus physique, athlétique », a déclaré le coach de l'OL, avant de conclure.

«Je lui fais comprendre que le football est un sport collectif»