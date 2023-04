Riolo détruit un renfort du PSG, «il n’aurait jamais dû venir»

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, le PSG s'est offert les services de Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. Alors que le technicien français est né à Marseille, Daniel Riolo a estimé qu'il n'aurait jamais dû poser les pieds au Camp des Loges ; la direction parisienne ayant fait une énorme erreur de casting selon lui.

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié, le PSG a tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a préféré repousser les avances de la direction parisienne, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Christophe Galtier, une énorme erreur de casting du PSG ?

Pour se consoler, le PSG a décidé de miser sur Christophe Galtier. Et après des débuts tonitruants, le technicien français enchaine les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. Ce qui pourrait lui couter sa tête à l'issue de la saison. En effet, d'après Le 10 Sport, Christophe Galtier sera menacé cet été si le PSG ne remporte pas la Ligue 1.

«Il n’aurait jamais dû entrer dans l’histoire du PSG»