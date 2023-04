Zidane : Nouveau fiasco au PSG, la réponse est tombée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche soir, le PSG a de nouveau chuté en à domicile en championnat, cette fois-ci contre l’OL. Un nouveau revers qui affaiblit forcément Christophe Galtier, d’autant que la piste Zinedine Zidane est évoquée avec insistance pour le remplacer. Mais à court terme, le PSG n’envisage aucun changement d’entraîneur…

Ça va mal au PSG ! Battu au Parc des Princes par le Stade Rennais juste avant la trêve internationale (0-2), le club de la capitale a de nouveau chuté dimanche dans son jardin contre l’OL (0-1), et se met tout seul dans une position très délicate pour le sprint final en Ligue 1 puisqu’il ne compte plus que 6 points d’avance sur le RC Lens et l’OM, ses deux dauphins.

Galtier pointé du doigt, Zidane rôde

Forcément, dans ces conditions, l’avenir de Christophe Galtier continue de faire couler beaucoup d’encre puisque selon de nombreux supporters et observateurs, l’entraîneur français n’est plus l’homme de la situation au PSG. De plus, le nom de Zinedine Zidane contiue d’être évoqué avec insistance pour lui succéder au Parc des Princes, et pourtant…

Le PSG ne change rien pour le moment