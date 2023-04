Galtier, Mbappé, Messi… Toutes les infos mercato du 3 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier n'est pas menacé dans l'immédiat

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com , le PSG ne prendra aucune décision hâtive pour l'avenir de Christophe Galtier qui ne sera pas limogé à court terme comme le confirment L'EQUIPE et RMC Sport ce lundi matin, et ce malgré le nouveau revers concédé dimanche soir en Ligue 1 contre l'OL (0-1).



Galtier ne va rien lâcher au PSG

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la nouvelle défaite du PSG face à l'OL (0-1), Christophe Galtier s'est confié sur sa situation personnelle au PSG. Et l'ancien entraîneur du LOSC et de l'OGC Nice assure qu'il ne baissera pas les armes malgré son statut fragile : « Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », assure Galtier.



PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision avec Mbappé

MARCA consacre un dossier dans ses colonnes du jour sur le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid, et le quotidien espagnol assure que le club merengue ne négociera aucun transfert avec le PSG. En clair, il n'y aurait donc aucune chance de voir Mbappé débarquer dans la capitale ibérique avant l'été 2024, date du terme de son contrat avec le PSG.



Le PSG vise Bernardo Silva pour oublier Messi