Zidane - PSG : Une nouvelle annonce tombe

Arnaud De Kanel

Pour la 8ème fois depuis le début de l'année civile, le PSG s'est incliné. Cette fois-ci, c'était face à l'OL de Laurent Blanc, un ancien de la maison. Forcément, l'avenir de Christophe Galtier est plus que menacé, notamment par Zinedine Zidane. Pour l'heure, il ne serait pas en danger.

La mauvaise passe se poursuit pour le PSG. Contre l'OL, le club de la capitale a essuyé sa 8ème depuis le début de l'année civile, son pire total depuis 2001. La question de l'entraineur revient sur la table. Menacé par Zinedine Zidane, Christophe Galtier voit sa position vaciller. Malgré tout, son sort n'a pas été scellé.

Zidane : L'annonce troublante du vestiaire du PSG https://t.co/OjPoYcIOgv pic.twitter.com/3s8dAC7ZPK — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Le PSG n'a pas décidé

Selon les informations de RMC Sport , le PSG n'aurait pas encore pris de décision concernant l'avenir de Christophe Galtier à cette heure-ci. La position de l'entraineur parisien est fragilisée mais il n'est pas question pour lui de baisser les bras. Il a encore réitéré sa détermination après la rencontre.

Galtier veut continuer