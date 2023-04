Il quitte le PSG et fait une révélation totalement incroyable

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A l’occasion du choc entre le PSG et l’OL (0-1-, Laurent Blanc a fait son grand retour au Parc des Princes pour la première fois depuis son éviction en 2016. L’actuel entraîneur lyonnais est revenu sur son départ, il explique d’ailleurs qu’il ne s’y attendait absolument pas… jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de fil surprenant.

Le choc entre le PSG et l’OL (0-1) marque un événement très spécial, avec le grand retour de Laurent Blanc au Parc des Princes. Sept ans après son départ du club de la capitale, Blanc est revenu pour la première fois dans l’enceinte parisienne depuis son éviction du PSG. Entraîneur de l’OL depuis quelques mois, Laurent Blanc reste un coach marquant de l’époque QSI, lui qui a passé trois années sur le banc parisien.

Laurent Blanc a fini par se faire virer

Mais comme souvent au PSG, l’entraîneur a fini par se faire virer. Après l’élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Laurent Blanc a été démis de ses fonctions par les dirigeants parisiens, un départ sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à Prime Video .

Nouveau fiasco pour le PSG, le Qatar enrage totalement https://t.co/tbcBqn72Mq pic.twitter.com/Ta4WCxAWO2 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Dix minutes après j’ai un coup de fil», Blanc ne s’y attendait pas