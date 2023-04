«Il est triste à Paris» : L’annonce inquiétante sur Leo Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une saison en demi-teinte, Lionel Messi sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et il n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir au PSG. Pour Jorge Burruchaga, un départ serait sûrement la meilleure option. L’ancien joueur argentin estime que Messi est « triste à Paris ».

Lionel Messi est revenu de sélection et pour son retour au Parc des Princes face à l'OL (0-1), il a été accueilli comme la dernière fois : par des sifflets. L’attaquant du PSG n’a pas permis au club de la capitale de passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et son investissement pose question.

Lionel Messi bientôt libre

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est pas assuré de poursuivre l’aventure avec le PSG. Et un départ ferait sûrement plaisir à Jorge Burruchaga, ancien joueur argentin du FC Nantes.

Mbappé explose au PSG, il avait tout prévu https://t.co/Egc5pZ1RJ2 pic.twitter.com/bmWcJNQjjM — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Il est triste à Paris», il balance