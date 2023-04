PSG : Malaise avec Messi, l’explication est donnée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Lionel Messi est loin de faire l’unanimité malgré des statistiques honorables, la faute à ses prestations ratées lors des grands rendez-vous. L’attaquant de 35 ans a pourtant montré avec l’Argentine qu’il était encore capable de briller. Un paradoxe analysé par Thierry Henry.

Prophète en son pays, Lionel Messi a beaucoup plus de mal à se faire adopter auprès des supporters du PSG. Une fracture s’est créée entre l’international argentin et le public du Parc des Princes depuis les sifflets à son encontre la saison dernière. Depuis, Messi rechigne à saluer les supporters parisiens, et n’a pas rehaussé sa cote avec ses prestations décevantes en Ligue des champions. Aligné par Christophe Galtier face à l’OL ce dimanche soir, l’ancienne star du FC Barcelone a de nouveau été sifflée par une partie du Parc à l’annonce de son nom. Avant la rencontre, Thierry Henry a tenu à défendre le bilan de son ancien coéquipier, justifiant ses difficultés dans la capitale.

« À Paris, il y a 3 chefs d’orchestre »

« C’est quand même 13 buts, 13 passes décisives (en Ligue 1). En Champions League, c’est 4 buts, 4 passes décisives. Donc ce n'est pas non plus nul. Maintenant, c’est vrai qu’à Paris, il y a 3 chefs d’orchestre. Bon, il y en a un qui n’est plus là à cause de sa blessure, mais à un moment, ce n’est pas facile pour mener l’orchestre s’il y a 3 chefs différents. Le tempo n’est pas le même. Quand il joue avec l’Argentine, c’est lui. Tous les ballons passent par lui, c’est lui le patron. Vous avez bien vu comment les joueurs le regardent, ils pourraient mourir pour lui. Et à un moment donné, quand Leo sent ça, il est injouable », analyse l’ancienne gloire d’Arsenal sur Prime .

« Si c’est seulement toi le chef d’orchestre, le jeu est à ton rythme et ton tempo »