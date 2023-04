Ça chauffe au PSG, Mbappé lâche un message fort en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG est à la peine en cette année 2023 et n’échappe pas aux critiques, Kylian Mbappé a eu l’occasion de s’expliquer auprès de certains supporters à l’occasion des festivités organisées pour le 15e anniversaire de la K-Soce team, groupe membre du CUP. Un discours fédérateur qui a fuité sur les réseaux sociaux.

Avec sept défaites au compteur en cette année 2023, le PSG est loin de répondre aux attentes, éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Les critiques sont ainsi nombreuses à l’encontre des joueurs et de la direction. Christophe Galtier est de son côté poussé au départ par une partie des supporters, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, le technicien parisien devrait rester à son poste avec Luis Campos. Alors que l’ambiance est tendue entre le PSG et son public, malaise renforcé par le fait que certains joueurs rechignent à saluer le public une fois les matches terminés, Kylian Mbappé a tenu à remobiliser les troupes à l’occasion d’un rassemblement privé pour le 15e anniversaire de la K-Soce team.

« On aimerait faire plus »

Invité à célébrer les 15 ans de ce groupe d’ultras du PSG, Kylian Mbappé a répondu présent pour assister à une réunion organisée dans les travées du Parc des Princes ce samedi soir. Le numéro 7 du PSG, l’un des rares à échapper aux critiques, a alors envoyé un message fort aux supporters présents. « Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner toute l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement. On aimerait faire plus, on peut faire toujours plus mais, voilà », a confié Kylian Mbappé, dans des propos qui ont fuité sur les réseaux sociaux.

Le discours de Kylian Mbappé à l’occasion des 15 ans du groupe de supporters K-Soce Team. 🔴🔵 pic.twitter.com/3hTo5HM1rc — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2023

« Je sais que cette année n’a pas été la meilleure des années »