Zidane-PSG : La menace se précise

Arnaud De Kanel

Barré par Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane doit désormais se trouver un club. La légende des Bleus pourrait faire son retour au Real Madrid ou encore signer au PSG. Son nom revient avec insistance au sein du club de la capitale. Malgré tout, un profil se distingue comme le souligne Daniel Riolo.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier devrait rester en poste à l'issue de la saison sauf cataclysme. Et si cataclysme il y a, plusieurs noms ressortent comme celui de Zinedine Zidane, le rêve ultime du Qatar. Outre Zizou , le profil de Thiago Motta se démarque. Un bras de fer pourrait avoir lieu entre les deux hommes en cas de licenciement de Galtier selon Daniel Riolo. Et le danger est grand pour l'ancien manager du Real Madrid car l'Italien serait encore très proche des dirigeants parisiens.

«Il a les faveurs en plus de la direction»

« Il y a deux profils : si tu fais le ménage ou si tu ne fais pas le ménage. Le candidat idéal, à priori c’est Zidane. Il incarne le jeu, l’autorité. Management, c’est école Ancelotti. Et après, en Italie, y’a un ancien joueur du club qui est en train de monter très fort, c’est Thiago Motta. Il a les faveurs en plus de la direction. Il est encore très proche des dirigeants et de Nasser. Je pense que c’est quelqu’un qui va devenir un bon entraîneur, mais dans le contexte parisien… », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC la semaine passée. L'été dernier, Thiago Motta aurait déjà pu rejoindre Paris.

Galtier avait été préféré à Motta