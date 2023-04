Messi fait trembler le PSG, il pousse en direct pour son transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi dans la capitale française est incertain. Le FC Barcelone, qu’il a quitté en 2021, rêve de le faire revenir. Thierry Henry, qui a joué avec l’Argentin pendant trois saisons, s’est exprimé à ce sujet et espère le voir finir sa carrière avec le Barça.

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG souhaite toujours prolonger Lionel Messi. Ce dernier sera libre à l’issue de la saison et peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix. Dans cette optique, le FC Barcelone, par la voix de son vice-président Rafa Yuste, a récemment révélé être en contact avec l’entourage de l’Argentin, afin de le faire revenir au club. Présent au Parc des Princes ce dimanche soir en marge de la rencontre entre le PSG et l’OL, Thierry Henry a donné son avis sur ce sujet.

PSG : Malaise avec Messi, l’explication est donnée https://t.co/gsqrmTQwCG pic.twitter.com/fR284HbTgk — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« J’aimerais le voir terminer sa carrière au Barça »

L’ancien coéquipier de Lionel Messi en Catalogne espère qu’il finira sa carrière au FC Barcelone : « Moi, j’aimerais, c’est un souhait, le voir terminer sa carrière européenne au Barça. Après je ne sais pas ce qu’il va faire, car la façon dont il est parti après tout ce qu’il a fait, je n’ai pas trop aimé. J’aimerais le voir terminer sa carrière au Barça, maintenant je ne dis pas s’il doit partir ou non, il y a des gens en haut qui sont là pour gérer ça », a déclaré Thierry Henry sur Prime Vidéo .

« Pour l’amour du foot et pour ce qu’il a fait pour ce club »