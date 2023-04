150M€ réclamés au PSG, ça se corse pour le mercato

Thibault Morlain

Le PSG pensant déjà à la saison prochaine, Luis Campos s’activerait en coulisses pour le futur mercato estival du club de la capitale. Un nom ferait office de priorité selon les derniers échos : Victor Osimhen. En feu avec Naples, le Nigérian intéresserait donc le PSG, lui l’ancien joueur du LOSC. Viendra-t-il alors épauler Kylian Mbappé dans l’attaque parisienne ? Selon les informations en provenance d’Italie, ça s’annonce plus compliqué que jamais pour Campos.

D’ici peu, la MNM pourrait bien être de l’histoire ancienne au PSG. Tandis que le projet serait de construire autour de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar pourraient eux s’en aller. Si tel était le cas, il faudra alors recruter pour entourer le crack de Bondy. Qui sera alors recruté par Luis Campos ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, le Portugais s’active déjà pour le recrutement parisien et de nombreux noms circulent. Dernièrement, RMC assurait que la priorité en attaque se nommait Victor Osimhen, auteur d’une saison XXL avec le Napoli. Alors que Luis Campos l’avait déjà recruté au LOSC, il pourrait donc remettre cela avec le Nigérian au PSG.

150M€ cash pour Osimhen !

Direction le PSG pour Victor Osimhen ? La Gazzetta dello Sport a apporté de nouveaux éléments concernant le buteur de Naples et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour les Parisiens. Bien économiquement, les Italiens n’auraient pas besoin de vendre, de plus, la volonté seraient aujourd’hui de prolonger le Nigérian. Seule une offre affolante permettrait au PSG de convaincre Naples de lâcher Osimhen. On parlerait alors de 150-160M€ et ce sans inclure de joueurs dans la balance.

De l’argent et rien d’autre

Alors que le PSG envisageait d’envoyer Mauro Icardi et/ou Leandro Paredes à Naples, ça ne devrait donc pas marcher pour avoir Victor Osimhen. Il faudra alors sortir le chéquier et même Luis Campos pourrait ne pas compter sur ses bonnes relations au sein du club napolitain. Comme l’explique le média transalpin, cela a fait la différence pour Fabian Ruiz, mais cela ne fonctionnera pas avec Osimhen. C’est celui qui offrira le plus qui raflera la mise…