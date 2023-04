L’OM envoie sa star à la retraite

Arnaud De Kanel

Titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est devenu un joueur quelconque aux yeux d'Igor Tudor. Le numéro 10 marseillais se retrouve dans une situation bien compliquée et son destin à l'OM semble scellé tant que le Croate sera en poste. D'ailleurs, son coach lui recommande de devenir entraineur quitte à prendre sa retraite...

L'arrivée d'Igor Tudor a fait des dégâts à l'OM à commencer par Dimitri Payet. Indéboulonnable avec Jorge Sampaoli, le Réunionnais se retrouve désormais remplaçant avec son nouvel entraineur et n'a que très peu d'occasion de se montrer. Payet ne compte plus aux yeux de Tudor qui se désole de cette situation. Le coach de l'OM a besoin que ses joueurs se dépensent énormément car son sytème est énergivore. Problème, le numéro 10 ne peut plus répéter les courses à haute intensité. Plutôt que de croupir sur le banc, Igor Tudor lui conseille de devenir entraineur.

L’OM peut provoquer une révolution au PSG https://t.co/03xKkZVqJv pic.twitter.com/hnODcmoSgA — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Je vois qu'il aime ce club»

« Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe », a souligné Igor Tudor dans un entretien à L'Equipe . De ce qu'il voit, Dimitri Payet est fait pour ça.

«Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée»