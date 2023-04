Mercato : Il a trompé Mbappé, le Real Madrid a eu chaud

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé avait mis sa casquette d’agent juste après avoir prolongé son contrat au PSG pour y accueillir Aurélien Tchouaméni au printemps dernier. Finalement, l’international français a rejoint le Real Madrid qui aurait également pu manquer le coche.

Au tout début du mercato estival de 2022, le feuilleton Aurélien Tchouaméni animait le marché des transferts. Et pour cause, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco avait acquis le statut d’international. Et de par sa proximité avec lui en équipe de France notamment, Kylian Mbappé a fait le forcing auprès de Tchouaméni pour qu’il le rejoigne au PSG.

Tchouaméni a dit non à Mbappé pour le PSG, le Real Madrid a raflé la mise

C’est en effet ce qu’Aurélien Tchouaméni a lui-même fait savoir lors de sa conférence de presse de présentation en juin 2022 en tant que joueur du Real Madrid. C’était le club merengue et rien d’autre. C’est du moins le discours que Tchouaméni avait tenu lors du point presse en question. En plus du PSG, Liverpool aurait été sur les rangs sous l’impulsion de Jürgen Klopp, mais comme Mbappé, le coach de Liverpool s'est raté.

«La débandade», il prédit le pire pour le PSG https://t.co/NDAD2Sm4V9 pic.twitter.com/1D97LGRAm4 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Jürgen Klopp voulait vraiment Aurélien Tchouameni»