Guendouzi : L’OM tient un candidat pour le remplacer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur le départ en fin de saison alors qu’il était déjà courtisé au cours du mercato de janvier, Mattéo Guendouzi devra donc être remplacé dans l’entrejeu de l’OM. Et cela tombe bien, un profil adéquat, annoncé dans le viseur du club phocéen ces derniers mois, sera sur le marché et fait office de candidat parfait.

Interrogé cette semaine en conférence de presse, Mattéo Guendouzi se confiait sans détour sur son avenir à l’OM et la possibilité d’un départ en fin de saison : « Ce qui se passera cet été, on n’y est pas encore. Il y aura des discussions, mais je suis heureux à l’OM (…) Où je serai à l’avenir, on ne peut jamais y répondre en tant que footballeur. Je suis très heureux à l’OM. On verra cet été », a indiqué le milieu de terrain de 23 ans, restant donc plutôt évasif au sujet de son avenir à l’OM. Et pourtant…

Un tremblement de terre est annoncé, l’OM peut souffler https://t.co/0mevi799bQ pic.twitter.com/5P9Vnd66GR — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

« Il va partir »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est montré catégorique quant au transfert de Mattéo Guendouzi cet été : « Guendouzi est le joueur dont on a le plus parlé pour un départ, car sa valeur marchande a le plus augmenté suite à son début de saison. Il va partir à la fin de cette saison. On s’en doutait et on l’a annoncé assez vite cette année ». L’OM devrait donc perdre un milieu de terrain majeur, mais il a une très belle opportunité de le remplacer.

Le Fée sera disponible