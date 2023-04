Le PSG a raté son coup, il dénonce le coupable

Thomas Bourseau

Bien que le PSG ait tenté le tout pour le tout afin de converser Xavi Simons l’été dernier, le Néerlandais a signé au PSV Eindhoven. Et il semblerait que la responsabilité de Mauricio Pochettino soit engagée.

Certes, Xavi Simons a effectué quelques apparitions sous le maillot du PSG la saison dernière, mais visiblement pas assez au goût du milieu de terrain de 19 ans qui s’en est allé libre de tout contrat à la dernière intersaison pour le PSV Eindhoven où il est devenu incontournable.

«Mauricio Pochettino m’a à peine parlé au PSG»

À l’occasion d’une entrevue accordée à AD , Xavi Simons a d’ailleurs brièvement révélé ses comptes avec son ancien coach au PSG : Mauricio Pochettino qui a été limogé à l’issue de l’exercice précédent. « J’ai eu très peu d’entraîneurs dans le football professionnel. Mauricio Pochettino m’a à peine parlé au PSG, j’étais le plus jeune du groupe, c’est peut-être pour ça. ».

Déception au PSG, une star du vestiaire sous pression https://t.co/pD0N10newL pic.twitter.com/20RQERu7ad — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause du contrat…»