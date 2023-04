«Un joueur de National», il dézingue ce transfert de l'OM

La rédaction

Prêté par Arsenal à l'OM depuis cet été, Nuno Tavares s'est directement imposé comme un titulaire aux yeux de Igor Tudor. Et aux yeux des supporters marseillais aussi puisque le latéral gauche portugais avait marqué deux buts lors de ses deux premiers matchs sous ses nouvelles couleurs. Mais il peut aussi traverser des matchs comme une ombre ce qui agace l'OM.

Igor Tudor avait dit en conférence de presse qu'il avait récemment renvoyé un joueur aux vestiaires lors d'un entraînement après avoir jugé qu'il ne faisait pas les efforts suffisants. Si le nom n'avait pas été prononcé par le coach croate, L'Équipe révèle qu'il s'agit de Nuno Tavares. Le Portugais est de moins en moins à son avantage avec l'OM, ce qui met en colère le journaliste sur RMC , Jonathan MacHardy.

« Dans quel monde ces gens vivent ? »

Jonathan MacHardy, dans l' After Foot, a allumé le latéral gauche de l'OM, Nuno Tavares : « Tavares, il y a un truc qui est marrant. J'ai vu quelqu'un qui comparait Nuno Tavares à Taye Taiwo. Mais dans quel monde ces gens vivent ? Défensivement, même s'il avait des oublis en termes de tactique, au duel personne ne le bougeait. Il avait une frappe de mule qui lui permettait de mettre des buts très spectaculaires sur coup franc. De la tête, il était présent sur les corners. Et surtout il n'avait pas ces moments d'absence complètement dingues ! »

Mauvaise nouvelle pour l’OM, il jubile totalement https://t.co/cwSCoVXRjU pic.twitter.com/osIrQtR8Y8 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« Il a l'air d'un joueur de National »