Mbappé lui déclare sa flamme, il prévient le PSG pour un transfert

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a eu des propos très forts concernant Adrien Rabiot. Coéquipiers en sélection, les deux joueurs pourraient-ils se retrouver au PSG ? Aujourd’hui à la Juventus, le milieu de terrain est en fin de contrat et certaines rumeurs l’annoncent de retour à Paris. Téléfoot est alors parti à la rencontre de Rabiot pour en savoir plus sur le PSG.

Ces derniers mois, Adrien Rabiot s’est affirmé en équipe de France et à la Juventus. Une montée en puissance qui plait à Kylian Mbappé. Lors du dernier rassemblement des Bleus, le capitaine tricolore s’est enflammé pour son coéquipier, lâchant : « C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide ».

Ce dimanche, pour Téléfoot , Adrien Rabiot a répondu à Kylian Mbappé, confiant : « Les propos de Mbappé ? Quand j’étais au club, on s’entendait bien avec Mbappé. On jouait sur le même côté et ça se passait bien. Kylian c’est quelqu’un qui a grandi et qui comprend le jeu et les joueurs qu’il a autour de lui et qu’il a besoin. Ce qu’il dit est important ».

