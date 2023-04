Le PSG le vire, les regrets sont immenses

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG accueille l’OL en Ligue 1. Une rencontre qui sera particulière pour Laurent Blanc, qui fera ainsi son retour au Parc des Princes, lui l’ancien entraîneur du club de la capitale. Pour lui, l’aventure parisienne ne s’était pas très bien terminée puisqu’il avait fini par être licencié par le PSG. Mais voilà qu’aujourd’hui, compte tenu de la situation de l’équipe de Christophe Galtier, certains regrettent l’époque Galtier.

Désormais entraîneur de l’OL, Laurent Blanc va retrouver le Parc des Princes, son ancien terrain de jeu. Le Cévenol a été le coach du PSG il y a quelques saisons de cela. En 2013, le club de la capitale, presque par défaut, décide de nommer l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. L’aventure aura finalement duré 3 saisons avec beaucoup de succès, mais aussi des échecs, en particulier celui en Ligue des Champions face à Manchester City avec le désormais tristement célèbre 3-5-2. Une défaite qui aura d’ailleurs coûté à Laurent Blanc son poste. En effet, le PSG a, suite à ce revers, décidé de virer son coach, lui qui avait pourtant prolongé par longtemps auparavant.

« On se rend compte que quatre titres par an, ce n’était pas si mal

Laurent Blanc va donc faire son retour à Paris, où il a laissé une trace dans l’esprit de certains. Alors que cela ne va pas si bien actuellement au PSG, il existe des regrets de l’époque Blanc. En effet, ce dimanche, pour le JDD , un ancien dirigeant parisien avoue notamment : « Il y avait des axes d’amélioration, mais en matière de jeu, c’est la meilleure période. On se rend compte que quatre titres par an, ce n’était pas si mal. A l’époque, il y avait des grands joueurs, mais pas les deux-trois plus grands au monde. On n’était pas dans le star-système, le côté Harlem Globetrotters. C’étaient des mecs pour qui la notion d’équipe était plus importante ».

« Il n’y a jamais eu ce niveau après »