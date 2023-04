Messi - PSG : Il lâche un énorme avertissement

Arnaud De Kanel

L'avenir de Lionel Messi s'écrit en pointillés. Le septuple Ballon d'Or n'a toujours pas réglé sa situation contractuelle avec le PSG et il se rapprocherait d'un départ selon plusieurs rumeurs. Certaines l'envoient même au FC Barcelone, son ancien club, et les déclarations du vice-président ont confirmé la tendance. Pour autant, Gerard Piqué se veut prudent.

« J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr », déclarait Rafa Yuste ce vendredi. Le vice-président du Barça a mis le feu dans le dossier Lionel Messi et tout Barcelone attend La Pulga désormais. De son côté, Gerard Piqué ne veut pas s'enflammer.

«Il vous dira toujours ce que vous rêvez d’entendre»

« Je connais Rafa Yuste, je sais comment il est. C’est une personne formidable qui vous dira toujours ce que vous rêvez d’entendre », a prévenu Gerard Piqué dans un entretien accordé au journaliste Gerard Romero.

«Les choses doivent avancer naturellement»