Messi - PSG : Un rendez-vous crucial est programmé

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Le PSG souhaite le garder et devrait rapidement passer à l’action. Une réunion serait d’ailleurs prévue prochainement entre les dirigeants du club de la capitale et le clan Messi.

Revenu de sélection, Lionel Messi a retrouvé le PSG et devrait débuter pour affronter l’OL dimanche. L’occasion pour l’international argentin de revenir au cœur des discussions pour son avenir, lui qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG veut toujours le garder.

Galtier parle de l’avenir de Messi

« Il y a ce que nous, nous souhaitons faire, mais il y a aussi la position des joueurs, ce que nous devons modifier, de manière et améliorer de manière assez importante, pour être encore plus compétitif. Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position et celle du club. Ça discute entre les deux parties. Moi, je suis focus sur les 10 matchs qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que vont décider les deux, ça reste confidentiel », a déclaré Christophe Galtier à ce sujet en conférence de presse.

Réunion prévue entre les deux parties