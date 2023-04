Mercato : Il fait saliver le PSG, la note va passer à 90M€

Amadou Diawara

En plus de Milan Skriniar, le PSG voudrait boucler le transfert de Kim Min-jae, qui fait forte impression du côté du Napoli. Toutefois, les Azzurri compteraient refroidir les ardeurs parisiennes en prolongeant leur défenseur central sud-coréen. Et en cas de succès sur ce dossier, Naples pourrait augmenter la clause libératoire de Kim Min-jae, qui passerait de 53M€ à 90M€.

Après deux échecs pour Milan Skriniar - l'été dernier et cet hiver - Luis Campos a enfin réussi à boucler ce transfert. En effet, le défenseur central de l'Inter va s'envoler vers Paris et rejoindre le PSG à la fin de son contrat le 30 juin. Et même si le joueur est blessé actuellement, le club de la capitale n'a rien à craindre concernant sa prochaine recrue. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'est pas du tout inquiet concernant les pépins physiques actuels de Milan Skriniar.

Naples veut prolonger Kim Min-jae

Malgré l'arrivée programmée de Milan Skriniar, le PSG voudrait s'offrir les services d'un autre défenseur central cet été. Selon les informations de Foot Mercato , le club de la capitale aurait inscrit le nom de Kim Min-jae dans sa short-list. Toutefois, le Napoli ne serait pas prêt à laisser filer son défenseur sud-coréen de 26 ans vers le PSG.

Une clause libératoire à 90M€ ?