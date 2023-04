Attendu au PSG, Haaland va toucher le jackpot

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Erling Braut Haaland pourrait une nouvelle fois faire parler de lui et notamment du côté du PSG. En parallèle, Nike lui a offert un pont d’or.

Erling Braut Haaland a débarqué à Manchester City au printemps 2022 en provenance du Borussia Dortmund et ce, bien que les plus gros cadors européens se soient penchés sur sa situation dont le PSG. Le10sport.com vous dévoilait en août 2021, au moment où le Real Madrid lançait ses offensives afin de boucler le transfert de Kylian Mbappé, que le PSG songeait à Erling Braut Haaland afin de le remplacer.

Il met le feu au mercato, Haaland est interpellé pour le PSG

À présent, il est question d’une éventuelle collaboration entre le champion du monde tricolore et Erling Braut Haaland au PSG. C’est du moins le souhait de Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC qui a réclamé la venue du serial buteur norvégien au PSG avec les départs de Lionel Messi et de Neymar.

Haaland signe un contrat en or massif avec Nike