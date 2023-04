Mercato : L’OM connaît son prochain transfert, c’est décidé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà annoncé avec insistance sur le départ durant le mercato hivernal, Mattéo Guendouzi semble bien parti pour changer d’air et quitter l’OM cet été. Le milieu de terrain est resté plutôt énigmatique quant à son avenir, mais Daniel Riolo n’affiche aucun doute : Guendouzi sera vendu durant le mercato.

Ce n’est plus un secret, Mattéo Guendouzi était courtisé par Aston Villa en janvier, où son ancien mentor d’Arsenal Unai Emery souhaitait vivement le recruter. Fort de ses belles prestations avec l’OM et de sa présence en Coupe du Monde avec l’équipe de France, Guendouzi a retrouvé une belle cote sur le marché des transferts, et l’OM semble d’ailleurs d’ores et déjà se préparer à sa vente durant le mercato estival 2023.

Guendouzi évasif sur son avenir

Interrogé cette semaine en conférence de presse, Mattéo Guendouzi a clairement expliqué que sa présence à l’OM la saison prochaine n’était pas encore garantie : « Ce qui se passera cet été, on n’y est pas encore. Il y aura des discussions, mais je suis heureux à l’OM. Je suis un joueur qui veut toujours grandir. Je l’ai très bien fait depuis que je suis à l’OM, depuis mon arrivée il y a un an et demi. Ce club peut m’apporter beaucoup. Je suis très heureux ici. Où je serai à l’avenir, on ne peut jamais y répondre en tant que footballeur. Je suis très heureux à l’OM. On verra cet été », a indiqué le milieu de terrain.

« Il va partir »