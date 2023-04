Messi - PSG : Il annonce son départ et son prochain club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble s’éloigner de jour en jour d’une prolongation au sein du club de la capitale et d’un retour vers le FC Barcelone qui lui fait les yeux doux. D’ailleurs, un journaliste argentin n’affiche aucun doute sur l’issue du feuilleton et annonce déjà le départ de Messi.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison au PSG ? Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier est resté très vague sur les négociations en cours : « On travaille sur ce qu'il va se passer la saison prochaine, avec Luis Campos et la direction sportive. Il y a la position des uns et des autres sur ce qu'on veut améliorer pour être plus compétitif. Il y a celle de Messi et celle du club. Les deux parties discutent. Moi, je reste focus sur les dix matchs pour aller chercher le titre de champion de France. En ce qui concerne la décision de Messi et celle du club, ça reste confidentiel », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Barcelone ne se cache plus

De son côté, le FC Barcelone a affiché publiquement son envie de rapatrier Messi libre cet été, et le vice-président Rafa Yuste s’est lâche en conférence de presse sur l’attaquant du PSG : « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici », a indiqué le dirigeant du Barça, qui envisage donc plus que jamais de faire revenir Messi. Et son objectif semble bien embarqué.

« Messi va quitter Paris »