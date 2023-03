«Messi va quitter le PSG» : Il lâche une bombe et jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi est au coeur des rumeurs pour son avenir, alors que le FC Barcelone a reconnu publiquement sa volonté de rapatrier son ancienne star. En Argentine, la situation de l’attaquant est forcément scrutée de près, et certains ne cachent pas leur préférence sur l’issue du feuilleton.

Le FC Barcelone ne s’en cache plus. Libre en fin de saison, et donc autorisé à discuter avec le club de son choix, Lionel Messi est en contact avec son ancien club comme l’a certifié Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana : « Nous sommes en contact avec l'entourage de Messi. J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr . »

Xavi confirme les discussions et la volonté du FC Barcelone

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler du retour de Leo. Je suis ami avec lui. J'en parle souvent mais ce n'est pas le bon moment, ni pour Leo, ni pour le club, ni pour l'équipe , a pour sa part indiqué Xavi ce vendredi au sujet du joueur du PSG. C'est un sujet que nous traitons, j'ai de l'amitié pour lui, mais c'est en train de se faire et j'espère que cela pourra se faire. »

Messi se va a ir de Paris. Jamás entendieron que tenían al mejor. La felicidad de Leo está en @FCBarcelona. Y aunque le toque jugar gratis, intentará encontrarla. Xavi confirmó el adelanto de @ESPNFutbolArg “no es momento de hablar de regreso pero es un tema que tratamos”. pic.twitter.com/2YoRanGG8u — Martin Arevalo (@arevalo_martin) March 31, 2023

« Ils n'ont jamais compris qu'ils avaient le meilleur »