Messi - PSG : Coup de théâtre, il lâche une énorme annonce en direct

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge du match contre Elche, Xavi n'a évidemment pas échappé à la question sur un retour de Lionel Messi la saison prochaine. Et l'entraîneur du Barça ne peut pas s'empêcher d'être loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer l'avenir de son ancien coéquipier.

L'avenir de Lionel Messi a pris un nouveau tournant ces dernières heures. Et pour cause, les informations venues d'Espagne laissent penser que le Champion du monde va quitter le PSG à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Mais surtout, l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone prend de l'ampleur. Il faut dire que Rafa Yuste, vice-président du Barça, a révélé être « en contact avec l’entourage de Messi . » Par conséquent, c'est sans surprise que Xavi a été interrogé sur le possible retour de Lionel Messi. Et bien évidemment, le coach du Barça, très proche du numéro 30 du PSG ne cache pas son enthousiasme face à cette possibilité.

Xavi confirme les discussions avec Messi

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler du retour de Leo. Je suis ami avec lui. J'en parle souvent mais ce n'est pas le bon moment, ni pour Leo, ni pour le club, ni pour l'équipe. C'est un sujet que nous traitons, j'ai de l'amitié pour lui, mais c'est en train de se faire et j'espère que cela pourra se faire. J'aimerais qu'il revienne pour nous aider. C'est le club de sa vie, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club et de l'histoire du football. Nous sommes à un mois de remporter deux titres importants et ce n'est pas le moment de parler de recrutement ou de Leo. Nous devons parler d'Elche, de Madrid et de ce qui nous attend », lance Xavi devant les médias.

«C'est le club de sa vie»