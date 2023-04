Messi - PSG : «C'est un rêve», un incroyable projet se prépare

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, deux ans après avoir quitté le PSG. Néanmoins, un autre retour est très attendu. Vice-président de Newell's Old Boys, Pablo Allegri a effectivement annoncé qu'il ferait tout pour rapatrier La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat du champion du monde prend fin en juin prochain et une prolongation au PSG ne semble plus être la tendance forte. Un retour au FC Barcelone affole même la Catalogne puisque Rafa Yuste, vice-président du Barça, a confirmé l'existence de contact avec l'entourage de Lionel Messi en vue d'un retour. Mais le champion du monde est également très attendu ailleurs.

Newell's rêve du retour de Lionel Messi

En effet, au micro de La Red Rosario , une radio argentine, Pablo Allegri, vice-président des Newell's Old Boys, ne cache pas sa volonté de voir revenir Lionel Messi dans le club qu'il l'a vu faire ses premiers pas dans le football alors qu'il était tout jeune. « Nous allons tenter de réaliser le rêve de Messi, les gens doivent lui rendre hommage ici », assure le dirigeant du club de Rosario, ville natale de Lionel Messi, avant de rappeler une anomalie, à savoir l'absence de la Copa Libertadores dans le palmarès du numéro 30 du PSG. Remporter l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine avec son premier club peut effectivement être un projet alléchant pour Lionel Messi, qui fait enfin l'unanimité dans son pays après la victoire à la Coupe du monde.

«Tout ce que nous devons faire, nous le ferons»