Il quitte l’ASSE et lâche ses vérités sur son mercato

Hugo Chirossel

Parti de l’ASSE l’été dernier après la descente en Ligue 2, Denis Bouanga a rejoint le Los Angeles FC. Deux mois après seulement, le Gabonais a été sacré champion de MLS et il s’épanouit totalement de l’autre côté de l’Atlantique. L’attaquant âgé de 28 ans est récemment revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’Europe.

Après 110 matchs disputés sous les couleurs de l’ASSE, pour 28 buts et 15 passes décisives, Denis Bouanga a quitté le club l’été dernier. Dans un entretien accordé à RMC , le Gabonais expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre la MLS et le Los Angeles FC, malgré des opportunités en Europe.

« Je ne sentais pas qu’ils me voulaient absolument »

« J’ai beaucoup hésité car j’avais beaucoup d’opportunités, en France comme en Allemagne. Mais je ne sentais pas qu’ils me voulaient absolument contrairement à Los Angeles. Ici, le Président et l’entraîneur m’appelaient à des heures tardives chez eux (9h de décalage entre Los Angeles et Paris). Ils me prouvaient qu’ils avaient vraiment envie que je vienne. J’ai pesé le pour et le contre avec ma famille et j’ai fait ce choix que je ne regrette pas », a déclaré Denis Bouanga.

Los Angeles a bloqué son transfert cet hiver