EXCLU - Mercato : L’Espanyol Barcelone tente une ancienne pépite de l’ASSE !

Selon nos informations, l’Espanyol Barcelone est récemment passé à l’action pour un ancien joueur de l’ASSE. Une pépite qui fait aujourd’hui le bonheur de la Major League Soccer : Denis Bouanga ! Le pensionnaire de Liga a essayé d’organiser son retour en Europe mais sans succès…

Après 110 matchs, 28 buts et 15 passes décisives, Denis Bouanga a fait ses adieux à l’ASSE. L’international gabonais, qui avait de nombreuses pistes en France et en Europe, a opté pour une destination surprenante : la Major League Soccer. Sous les couleurs du Los Angeles Galaxy, Denis Bouanga vit à plein son « rêve américain » depuis maintenant plus de six mois. « A Los Angeles, je retrouve la ferveur que j'ai connue à Saint-Etienne. Le stade est plus petit que Geoffroy-Guichard, mais quand les supporters chantent, tu le sens vraiment, ils sont proches du terrain. Je regarde parfois les supporters pendant les temps de pause, comme ça m’arrivait en France. Pour moi qui ai connu la descente avec Saint-Etienne, c'est un changement total. Ici tu joues vraiment les premiers rôles, tu ne joues pas ta survie. Il y a du soleil tous les jours, j’ai réussi à avoir la maison que je veux, la famille, des copains aussi qui viennent m’aider. C’est la belle vie ».

L’Espanyol Barcelone a tenté

Vainqueur de la saison régulière, Los Angeles Galaxy a également illuminé les play-offs et s’est adjugé le titre 2022, le 5 novembre dernier, aux tirs au but. Denis Bouanga a participé à cette épopée, en s’illustrant aux côtés de Gareth Bale, son coéquipier. De retour à son meilleur niveau, Denis Bouanga continue d’être suivi en Europe. Selon nos informations, un club a même tenté de le récupérer cet hiver ! Il s’agit de l’Espanyol Barcelone, pensionnaire de Liga.

Refus catégorique de Los Angeles