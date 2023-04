Mercato : Le Qatar donne un ordre au PSG, l’annonce qui relance tout

Thomas Bourseau

Deux ans après son départ tout en émotion, Lionel Messi pourrait-il quitter le PSG libre de tout contrat cet été pour retrouver le FC Barcelone ? C’est une réelle possibilité à en croire le discours du vice-président du club culé Rafael Yuste.

Lionel Messi divise à Paris. Arrivé au PSG à l’été 2021 à contrecoeur après son départ plein d’émotions du FC Barcelone, Messi n’impressionne pas autant au PSG qu’avec l’ Albiceleste comme le dernier Mondial l’a démontré. De quoi faire enrager certains observateurs qui militent même pour qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain ne soit pas signée. Pour autant, d’après Mundo Deportivo, la famille royale du Qatar aurait donné l’ordre aux dirigeants du PSG de parvenir à boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi.

Le Barça confirme avoir renoué les contacts avec le clan Messi

Du côté du FC Barcelone, on suivrait avec attention l’évolution de la situation de Lionel Messi tout en glissant divers appels du pied dans la presse. Et à présent, le Barça ne se cache plus du tout. En atteste la déclaration choc de son vice-président Rafael Yuste dans la journée de vendredi.

«Bien sûr, j'aimerais qu'il revienne»