C’est confirmé, Messi retourne sa veste pour son mercato

En fin de contrat à la fin de la saison, et ce bien que le PSG discute pour le prolonger, Lionel Messi aurait repris par l’intermédiaire de son père les contacts avec le FC Barcelone. Un indice de taille pour son avenir.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG. De par la différence d’investissement du joueur entre le club et la sélection argentine, certains observateurs commencent à sérieusement militer pour que les discussions entre le Paris Saint-Germain et le clan Messi, révélées par le10sport.com le 18 février dernier, n’aboutissent à rien. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen et de Daniel Riolo qui pointent du doigt la direction prise par le projet du PSG si Lionel Messi qui soufflera sa 36ème bougie en juin prochain et Sergio Ramos qui a fêté son 37ème anniversaire jeudi venaient tous deux à prolonger au PSG.

Le FC Barcelone a ouvert ses portes en grand pour Messi

Ces derniers temps, le FC Barcelone ne cesse de laisser entendre qu’un retour de Lionel Messi est possible. Que ce soit l’entraîneur Xavi Hernandez qui a avoué que les portes de sa « maison » lui seront toujours ouvertes, ou bien le président Joan Laporta ainsi que les joueurs de Xavi en les personnes de Sergi Roberto et de Ronald Araujo.

Le clan Messi a décidé, les contacts reprennent avec le Barça