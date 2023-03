Mercato - OM : Le transfert de Guendouzi est confirmé en direct

La rédaction

2ème du championnat de France, l’OM réalise une saison cohérente sous la houlette du Croate Igor Tudor. Malgré quelques déceptions dans certaines compétitions, les joueurs cadres du club marseillais ont répondu présent, à l’image de Matteo Guendouzi. Mais selon Daniel Riolo, pas de place au doute, le milieu de terrain de l’OM sera vendu dès cet été.

Alors que son contrat avec l'OM expire en juin 2025, Matteo Guendouzi a de grandes chances de quitter le sud de la France dès l’été prochain. Pour rappel, le milieu relayeur, international Français (7 sélections), avait été fortement courtisé par Aston Villa l’été dernier notamment. Si cet hiver, les rumeurs d’un possible départ ont refait surface pour le joueur formé au PSG, son transfert se précise de plus en plus.

« Il va partir à la fin de la saison », Riolo certain du départ de Guendouzi

C’est dans l’émission l’After Foot , que Daniel Riolo a affirmé que Matteo Guendouzi ne devrait pas rester à l’OM la saison prochaine. Ce dernier déclare : « Guendouzi est le joueur dont on a le plus parlé pour un départ, car sa valeur marchande a le plus augmenté suite à son début de saison. Il va partir à la fin de cette saison. On s’en doutait et on l’a annoncé assez vite cette année » .

Matteo Guendouzi loin de l’OM, mais à quel prix ?

Pour rappel, la valeur marchande du milieu marseillais est évaluée à 25 M€, ce qui fait de lui le joueur de l’OM le mieux évalué financièrement. De quoi réaliser une belle vente l’été prochain pour les dirigeants marseillais.