Un joueur est en plein cauchemar, la grande annonce de l’OM

Joueur clé de l’OM lors de la première partie de cet exercice, Amine Harit a vu sa saison se stopper d’un coup contre l’AS Monaco. Blessé gravement au genou, l’international marocain s’est fait opérer, il est actuellement en pleine rééducation. Igor Tudor lui a rappelé son soutien et espère le voir rapidement, même s’il ne veut pas risquer une rechute.

Novembre dernier, l’OM affronte l’AS Monaco pour son dernier match avant la Coupe du monde. Convoqué par le Maroc, Amine Harit veut finir en beauté avec Marseille juste avant de prendre son vol pour le Qatar afin de disputer son deuxième Mondial. Mais le destin en a décidé autrement. Dans un choc violent avec Axel Disasi, Amine Harit se blesse gravement au genou.

Fin de saison pour Harit

L’image choque. Harit manquera le Mondial et la fin de saison avec l’OM, un coup dur énorme pour l’international marocain qui était l’un des joueurs clés d’Igor Tudor lors de la première partie de saison. En pleine rééducation, Amine Harit travaille bien et est dans les temps.

«Il nous manque beaucoup»