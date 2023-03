OM : Transfert avorté pour Guendouzi, il dévoile tout sur son mercato

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Matteo Guendouzi est donc un joueur de l’OM. Il y a toutefois eu de gros doutes concernant son avenir lors du dernier mercato hivernal. En effet, un départ était évoqué pour l’international français. Guendouzi est finalement resté sur la Canebière, mais un départ était bel et bien possible si l’on en croit les propos du principal intéressé.

En janvier dernier, lors du mercato hivernal, ça a bougé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, plusieurs joueurs ont fait leurs valises et quitté l’effectif d’Igor Tudor. On peut notamment penser à Gerson, Luis Suarez ou Isaak Touré. Une liste à laquelle on aurait également pu ajouter Matteo Guendouzi. De nombreuses rumeurs concernaient l’international français. L’ancien d’Arsenal était notamment courtisé en Angleterre où Aston Villa était visiblement intéressé par un transfert de Guendouzi.

« J’ai eu des sollicitations »

Malgré tout ce qui a pu se dire sur l’avenir de Matteo Guendouzi durant le mois de janvier et le mercato hivernal, le joueur de l’OM n’a pas bougé. Pourtant, les sollicitations étaient bien réelles. Et ce n’est autre que le principal intéressé qui l’a confirmé. En effet, ce jeudi, avant la rencontre entre l’OM et Montpellier, Guendouzi a été interrogé sur son mercato hivernal et il a notamment lâché : « C’est vrai que cet hiver j’ai eu des sollicitations ».

« Je ne me sentais pas de partir »